Умерла монахиня, предотвратившая покушение на патриарха Филарета

В воскресенье, 29 июля, скончалась игуменья Варвара, долголетний эконом Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

Игуменья Варвара умерла на 91-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. За полчаса до смерти, в связи с резким ухудшением самочувствия монахини, духовник протоиерей Иоанн Киевский прочитал над ней канон на исход души.

Вечером 29 июля тело Варвары перенесли во Владимирский собор, где в течение ночи за ней будут совершаться заупокойные молитвы и читаться Псалтырь. В 9 часов утра 30 июля Патриарх Филарет возглавит заупокойную Божественную литургию и чин отпевания.

Погребение состоится на монашеском кладбище возле Свято-Николаевского храма в селе Мощун Киево-Святошинского района Киевской области.

Напомним, ранее в УПЦ КП сообщили, что заштатный епископ Севастиан готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского Филарета. Вместе со своим сыном он пытался попасть в личные покои Филарета.

Его остановила эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую епископ Севастиан напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. После этого отец и сын скрылись с места происшествия.

В помещении УПЦ КП распылили слезоточивый газ

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Источник: korrespondent.net