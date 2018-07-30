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30. 07. 2018

На Киевском море во время парусной регаты погиб яхтсмен

Трагический несчастный случай произошел на Киевском море. Во время парусной регаты погиб яхтсмен.

Как сообщает ТСН, 65-летний британец, который в последнее время жил в Киеве, был опытным спортсменом.

Яхты вышли на водохранилище и ожидали старта гонки. Мужчина упал на борту. Пока неизвестно, поскользнулся ли он, то ли ему стало плохо. Коллеги из команды начали проводить реанимацию и сперва сумели откачать мужчину. Он начал дышать.

К спасению присоединился врач, который сопровождал соревнования. Приехала "скорая", но яхтсмен снова потерял сознание. Причину смерти устанавливает полиция. 

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Источник: korrespondent.net

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