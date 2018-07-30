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30. 07. 2018

В Днепропетровской области от удара током погибли три человека

За сутки трех жителей Днепропетровской области убило током в собственных дворах. Об этом сообщает Дніпроград со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Так, первый случай произошел в Магдалиновском районе, в селе Шевское, где от удара током погиб местный житель. Второй - в Васильковском районе, в селе Письменное. Там была смертельно травмирована местная жительница. Третья смерть произошла в селе Новогригорьевка Васильковского района, где также от удара током погиб мужчина.

Полиция работает на всех местах происшествий и расследует причины инцидентов. Энергокомпания обращается к жителям области с призывом не рисковать своей жизнью и жизнью своих близких и следить за исправностью электроприборов.

Напоним, ранее в Балаклее юноша решил повисеть на линии электропередач и погиб.

Перед этим сообщалось, что в Херсонской области ребенок погиб от удара током на территории предприятия.

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Источник: korrespondent.net

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