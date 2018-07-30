Итоги 29.07: Дело Манафорта, суд Януковича

Манафорт просил скрыть от суда три фото с Януковичем

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт хочет, чтобы судья в США, который ведет его дело, не позволил присяжным увидеть 51 элемент доказательной базы относительно его политической работы в Украине.



Адвокаты Манафорта заявили в суде, что экспонаты – всего 474 страницы, в том числе фотографии – это "неподходящие, предвзятые и неоправданно трудоемкие доказательства".

В Египте застряли более 200 украинских туристов

В египетском курортном городе Хургада более 200 украинских туристов с утра 28 июля не могли вылететь во Львов.



По словам туристов, им только раз дали пообедать и пообещали на 11 часов отвезти в аэропорт. В указанное время пассажиры самолета собрались в вестибюле отеля, но за ними никто не приехал.

В атаке на Скрипалей участвовали две группы

В полиции Великобритании заявили, что за покушением на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоят две группы из России, пишет The Mirror со ссылкой на источник в следственных органах.



Издание отмечает, что одна группа доставила нервно-паралитическое вещество Новичок в Великобританию, а другая - осуществила отравление. Сейчас антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию.

Орбан не верит в членство Украины в ЕС и НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО, сообщает румынское агентство Agepress.

"Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО", - заявил Орбан, выступая в университете в Румынии.

Янукович судится с Луценко

Беглый президент Украины Виктор Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и ее главы Юрия Луценко. Как говорится в реестре судебных дел, Янукович подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Заседание по делу начнется 13 сентября в 10.00 в переулке Крестовом, вести его будет судья Вита Бортницкая.

ВСУ могут усилить противовоздушный щит

В 2018 году подразделения зенитных ракетных войск проведут более 150 тактических и командно-штабных учений, 4200 тренировок боевых расчетов и мероприятий боевого слаживания, что превышает показатели прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 июля.

В ВСУ рассказали, что круглосуточно на боевом дежурстве находится более 2,5 тысяч специалистов ЗРВ.

В ЕС работают более 10 тысяч компаний из Украины

Украина уверенно наращивает объем торговли с Европейским Союзом – уже более 10 тысяч компаний работают на европейском рынке. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 июля.

"Евросоюз - рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке", - отметил Гройсман.

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Источник: korrespondent.net