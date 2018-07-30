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30. 07. 2018

Погибшую от Новичка британку похоронят при усиленных мерах безопасности

Погибшую от отравления нервнопаралитическим веществом Новичок в Эймсбери (Великобритания) Дон Стерджесс будут хоронить при усиленных мерах безопасности. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечено, что женщина будет кремирована в понедельник недалеко от места, где похоронены родственники экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Организаторы похорон связались с Минздравом и получили рекомендации о мерах предосторожности. Одно из этих мероприятий заключается в том, что гроб уже будет на месте, прежде чем все гости прибудут", - говорится в сообщении.

Напомним, мужчина и женщина, отравленные Новичком, находились длительное время в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где также провели месяца лечения после отравления Сергей и Юлия Скрипаль. Вскоре женщина умерла.

Ранее сообщалось, что в атаке на Скрипалей участвовали две группы.

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Источник: korrespondent.net

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