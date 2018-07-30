Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2018, понедельник, 08:26
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
30. 07. 2018

Пожары в Греции: число жертв превысило 90

Число жертв лесных пожаров в Греции выросло до 91 человека. Об этом со ссылкой на местные экстренные службы сообщает AP.

При этом отмечено, что судьба еще 25 человек до сих пор неизвестна. Пропавших без вести продолжает искать береговая служба при содействии дайверов-волонтеров. В воскресенье в храмах по всей стране прошли поминальные службы.

Ранее стало известно о 87 погибших в греческих городах Мати и Восточной Аттике из-за пожаров.

Напомним, лесной пожар вспыхнул 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Распространение огня произошло очень быстро из-за сильных порывов ветра. Основная версия причин возгорания - небывалая жара. Власти также рассматривает версию поджога.

Вскоре премьер-министр Греции Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров близ Афин. Украинцев среди погибших нет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер, переходящий в незабываемую ночь? Свечи, масло...
- Слышь, Петрович, закрой капот!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.