Пожары в Греции: число жертв превысило 90

Число жертв лесных пожаров в Греции выросло до 91 человека. Об этом со ссылкой на местные экстренные службы сообщает AP.

При этом отмечено, что судьба еще 25 человек до сих пор неизвестна. Пропавших без вести продолжает искать береговая служба при содействии дайверов-волонтеров. В воскресенье в храмах по всей стране прошли поминальные службы.

Ранее стало известно о 87 погибших в греческих городах Мати и Восточной Аттике из-за пожаров.

Напомним, лесной пожар вспыхнул 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Распространение огня произошло очень быстро из-за сильных порывов ветра. Основная версия причин возгорания - небывалая жара. Власти также рассматривает версию поджога.

Вскоре премьер-министр Греции Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров близ Афин. Украинцев среди погибших нет.

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Источник: korrespondent.net