Погода в Украине: жара и дожди

Погода в Украине в понедельник, 30 июля, будет жаркой и сухой. Грозы ожидаются в западных регионах, на побережье Черного моря пройдут кратковременные дожди. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В целом в Украине 30 июля столбики термометров поднимутся до +25 +30 градусов. Жарче всего будет на юге и востоке Украины - до +30 +32 градусов.
В Киеве в понедельник без осадков, воздух прогреется до +28 +30 градусов.
Напомним, украинцам в июле обещали до +41 градуса.
Также сообщалось, что 2018 год может стать одним из самых жарких.
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Источник: korrespondent.net
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