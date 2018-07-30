Погода в Украине: жара и дожди

Погода в Украине в понедельник, 30 июля, будет жаркой и сухой. Грозы ожидаются в западных регионах, на побережье Черного моря пройдут кратковременные дожди. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В целом в Украине 30 июля столбики термометров поднимутся до +25 +30 градусов. Жарче всего будет на юге и востоке Украины - до +30 +32 градусов.

В Киеве в понедельник без осадков, воздух прогреется до +28 +30 градусов.

Напомним, украинцам в июле обещали до +41 градуса.

Также сообщалось, что 2018 год может стать одним из самых жарких.

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Источник: korrespondent.net