МИД: Законом по Крыму РФ оправдывает преступление

Глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал новый российский закон о Дне принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, назвав его "попыткой оправдать преступление". Об этом он заявил в своем Twitter.

"Выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправление сегодняшним преступлениям", - написал министр в микроблоге.

По его словам, Россия ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир - в международном праве.

Напомним, закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году, был внесен в Госдуму России 25 июня. Законопроект был принят Думой в третьем чтении 24 июля. Совфед одобрил этот закон на заседании 28 июля.

25 июля Госдеп опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой США не признают Крым частью России. Позже документ поддержали в Великобритании и Евросоюзе.

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Источник: korrespondent.net