Повреждение Мемориала орлят во Львове: поляка оштрафовали

Во Львове в воскресенье, 29 июля, состоялось судовое заседание над поляком Матеушем Пасеком, задержанным за повреждение щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище. Об этом сообщает сайт Львовского горсовета.

Нарушитель признал вину.

По результатам заседания его оштрафовали на 85 грн по статье о мелком хулиганстве.

"Еще 340 грн нужно оплатить судебного сбора", - говорится в сообщении.

Задержанный является жителем Кракова. На судебном заседании также присутствовал представитель Генерального консульства Республики Польша во Львове.

Напомним, 28 июля группа мужчин спортивного телосложения напала на Мемориал орлят во Львове. Злоумышленники повредили деревянные реставрационные щиты, которые закрывают скульптуры двух львов.

Ранее в Николаеве неизвестные повредили доску памятника Скорбящий ангел Чернобыля.

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Источник: korrespondent.net