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30. 07. 2018

В Таджикистане авто въехало в группу иностранцев, есть погибшие

В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов, путешествующих по стране на велосипедах. Погибли четыре человека. Об этом в понедельник, 30 июля, пишет Радио Свобода.

Трагедия случилась 29 июля.

Отмечается, что три человека погибли на месте, еще один раненый скончался в больнице. Среди погибших - двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов. Еще трое пострадавших госпитализированы.

По информации местных правоохранителей, часть подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок Хатлонской области, при задержании двух из них убили, одного задержали. Других подозреваемых в причастности к нападению разыскивают.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 июля выразил соболезнования своим коллегам в США, Швейцарии и Нидерландах и пообещал найти виновных в нападении и привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в британском Манчестере в результате наезда автомобиля на пешеходов в районе Траффорд-парк пострадали пять человек.

Также в британском Бирмингеме автомобиль сбил двух человек, вышедших из мечети.

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Источник: korrespondent.net

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