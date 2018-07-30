В Мьянме при сходе оползня погибли 23 человека

В Мьянме в результате схода оползня в штате Качин погибли 23 человека, еще четверо пропали без вести. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает агентство Xinhua.

Отмечено, что сход оползня, который произошел еще на прошлой неделе, привел к обрушению шахты по добыче нефрита вблизи села Сейко-Му, рудник принадлежит компании Ayeyar Yadanar. Все это время спасатели вели поиски 27 пропавших горняков.

Напомним, на юго-востоке Мьянмы в результате сильных ливней тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Также сообщалось, что в Мьянме из-за наводнений эвакуировали более 50 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net