Исчезновение МН370: Малайзия опубликовала итоги расследования

Расследование исчезновения 8 марта 2014 года пассажирского Боинга рейса MH370 Малазийских авиалиний не дало ответов о причинах аварии. Об этом пишет агентство Reuters.
Собрание семей пассажиров и авторов расследования состоялось в понедельник, 30 июля, в Путраджае, административной столице Малайзии.
Доклад, однако, акцентирует внимание на ошибках, которые были допущены экипажем в инструкциях и протоколах.
"Мы надеемся, что такие ошибки не будут повторены, и что будут предприняты меры, которые не дадут их допустить", - сказала юрист Грейс Нэйтен, чья мать была на болту злосчастного лайнера.
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Источник: korrespondent.net
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