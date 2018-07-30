Во Франции неизвестные открыли огонь по группе людей, есть раненые

Во французском городе Бон (Кот-д'Ор) в результате перестрелки семь человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Отмечено, что инцидент произошел в 04:20 по местному времени (5:20 по киевскому времени) в районе Сен-Жак.
«Неустановленные лица вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей. Семь пострадавших были госпитализированы. Один из них в данный момент находится «между жизнью и смертью», - говорится в сообщении.
Как отмечается, расследованием дела занимается местная полиция. Согласно основной версии, причиной стрельбы является сведение счетов.
Напомним,
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Источник: korrespondent.net
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