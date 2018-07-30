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30. 07. 2018

В Пекине разбился вертолет

На севере Пекина разбился вертолет, пострадали четыре человека, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на заявление дорожной полиции Пекина.

ЧП произошло в понедельник, 30 июля, в 11.00 по местному времени вблизи моста Цзисянсы на севере столицы.

Отмечается, что перед падением вертолет сделал несколько оборотов вокруг себя. По словам очевидцев, в результате падения вертолет развалился на две части.

По заявлению полиции, "из-за технической неисправности, гражданский вертолет совершил вынужденную посадку, в результате ЧП четыре человека, находившихся на борту вертолета, получили легкие ранения, на земле никто не пострадал".

Отметим, накануне в Китае заявили об успешных испытаниях беспилотного вертолета.

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Источник: korrespondent.net

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