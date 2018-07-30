Дебаты по делу о госизмене Януковича перенесли

Оболонский районный суд Киева перенес проведение судебных дебатов по делу об обвинении бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 31 июля из-за неявки адвокатов. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Только сегодня адвокаты из объединения Авери Лекс подали в суд ходатайство о якобы уважительности причин неявки и переносе судебного заседания. В заявлении-ходатайстве защитники сообщают, что они не прибудут на судебное заседание для участия в судебных дебатах, поскольку находятся в Верховном суде, где рассматриваются их ходатайства об изменении подсудности данного уголовного дела", - сообщил судья Владислав Девятко на заседании в понедельник.

По словам судьи, это уже третья попытка адвокатов изменить подсудность этого уголовного производства путем обращения в Верховный суд Украины. При этом указал, что ранее неявка защитников в Верховный суд не препятствовала рассмотрению их аналогичных исков.

В свою очередь прокурор Главной военной прокуратуры Украины Максим Крим подчеркнул, что неявка адвокатов Януковича на судебные дебаты является очередным игнорированием требований закона и решений суда с их стороны. В то же время он отметил, что без участия защитников невозможно проводить дебаты и попросил суд отложить заседание.

Суд принял решение перенести начало судебных дебатов на 10:00 31 июля.

Напомним, ранее беглый президент Украины Виктор Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и ее главы Юрия Луценко.

Перед этим сообщалось, что Луценко должен предоставить судебные решения, доказывающие вину Януковича в хищении средств, или публично принести ему извинения.

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Источник: korrespondent.net