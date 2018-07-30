В Киеве пьяный иностранец снес рекламную конструкцию

В Киеве на улице Набережно-Крещатицкой в ночь на понедельник, 30 июля, автомобиль BMW 525 снес рекламную конструкцию в виде трактора. Об этом пишет Информатор.

Авария случилась в 02:48.

По предварительной информации, BMW двигался по Гаванскому мосту в сторону правого берега. Водитель не справился с управлением и на съезде с моста вылетел с проезжей части. В результате происшествия машина получила серьезные повреждения, а раритетный трактор, который стоял в качестве рекламы, оказался на боку.

Медики, прибывшие на ДТП, осмотрели пострадавшего водителя. У него зафиксировали травму носа, однако от госпитализации он отказался.

Установлено, что в машине находились два парня из Эквадора. Они уже несколько лет проживают на территории Украины. Молодой человек, который сидел за рулем, имел внешние признаки алкогольного опьянения.

При двух свидетелях был зафиксирован отказ от прохождения теста на драгере. После этого были составлены админматериалы по ДТП, а также за управление автомобилем в нетрезвом виде. Автомобиль отправится на штрафплощадку, а трактор - на ремонт.

Подробности происшествия выясняются.

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Ранее сообщалось, что у торгово-развлекательного центра Dream Town в Киеве пьяный водитель Honda Accord устроил масштабное ДТП.

Напомним, с начала года по вине нетрезвых водителей случилось более двух тысяч ДТП, в которых погибли 42 человека.

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Источник: korrespondent.net