Умер экс-нардеп Горбачев - СМИ

В Николаеве утром в понедельник, 30 июля, на 58 году жизни скончался бывший народный депутат Украины Виктор Горбачев. Об этом сообщают Новости-N со ссылкой на сотрудников магазина, где Горбачев был гендиректором.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца в тот момент, когда Горбачев выходил из подъезда своего дома в микрорайоне Леваневцев.

У него остались жена и дочь.

Виктор Горбачев - народный депутат Украины III созыва (03.1998-04.2002 гг.) от избирательного округа № 127, Николаевская область. На время выборов: генеральный директор магазина № 100, беспартийный. Народный депутат Украины IV созыва 04.2002-04.2006 от избирательного округа № 128, Николаевская область, самовыдвиженец. Был председателем постоянной комиссии по торговле, сферы услуг и защиты прав потребителей Николаевского горсовета.

Напомним, 30 июня умер народный депутат Украины трех созывов Владимир Заплатинский.

Также сообщалось, что 7 июля на 89-м году жизни умер украинский диссидент и политик времен СССР Левко Лукьяненко.

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Источник: korrespondent.net