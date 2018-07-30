В Сербии адвокаты объявили недельную забастовку

Адвокаты в Сербии объявили недельную забастовку в знак протеста против убийства своего коллеги - адвоката Драгослава Огняновича, ранее защищавшего в суде бывшего сербского лидера Слободана Милошевича. Забастовка началась в понедельник, 30 июля, и продлится целую неделю, сообщает Time.
Ассоциация адвокатов Сербии требуют от властей привлечь все ресурсы для поиска и поимки убийцы.
"Это убийство является лишь последним в серии нападений на адвокатов, многие из которых остаются нераскрытыми", - заявляют адвокаты.
Ассоциация также предлагает вознаграждение за информацию об убийце Огняновича.
Как сообщалось, 56-летний Драгослав Огнянович был застрелен вечером в субботу в новой части Белграда, его сын получил пулевое ранение. Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Его мотивы и имя пока остаются неизвестными.
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Огнянович был частью юридической команды, которая защищала Милошевича в трибунале в Гааге, где Милошевич мог быть осужден за военные преступления, совершенные во время балканских войн 90-х годов. В 2006 году Милошевич от сердечного приступа скончался в тюрьме.
В последние годы своей жизни Огнянович защищал криминальных лидеров Черногории и Сербии.
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Источник: korrespondent.net
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