Матери Кольченко разрешили трехдневное свидание с сыном

Мать гражданина Украины Александра Кольченко, отбывающего наказание в российской колонии №6 Копейска (Челябинской области), получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального общественного наблюдательного комитета (ОНК) сообщает в понедельник, 30 июля, Интерфакс-Украина.

"Родственникам разрешили побыть вместе трое суток. Для более комфортного пребывания им в гостинице исправительного учреждения выделили комнату со всеми удобствами", - сказали в пресс-службе.

Отмечено, что на встрече членов ОНК с Ларисой Кольченко никаких заявлений или жалоб от нее не поступало.

"Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах", - отметили общественники.

По их сведениям, с момента завершения голодовки Кольченко набрал прежний вес - 64 килограмма. Жалоб он не высказывал.

"Просил дать возможность продолжать обучение в высшем учебном заведении. До недавнего времени он проходил бесплатное обучение в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского. Но обучение было приостановлено, поскольку заключенный не предоставил администрации колонии договор на новый срок обучения", - пояснили в пресс-службе.

Как ожидается, как только договор будет предоставлен, Кольченко продолжит обучение.

"Работать в колонии он не желает, поскольку, говорит, что много времени у него уходит на самообразование", - добавил представитель ОНК.

Напомним, с 31 мая по 7 июня Кольченко проводил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.

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Источник: korrespondent.net