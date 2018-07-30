Матери Кольченко разрешили трехдневное свидание с сыном

Мать гражданина Украины Александра Кольченко, отбывающего наказание в российской колонии №6 Копейска (Челябинской области), получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального общественного наблюдательного комитета (ОНК) сообщает в понедельник, 30 июля, Интерфакс-Украина.
"Родственникам разрешили побыть вместе трое суток. Для более комфортного пребывания им в гостинице исправительного учреждения выделили комнату со всеми удобствами", - сказали в пресс-службе.
Отмечено, что на встрече членов ОНК с Ларисой Кольченко никаких заявлений или жалоб от нее не поступало.
"Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах", - отметили общественники.
По их сведениям, с момента завершения голодовки Кольченко набрал прежний вес - 64 килограмма. Жалоб он не высказывал.
"Просил дать возможность продолжать обучение в высшем учебном заведении. До недавнего времени он проходил бесплатное обучение в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского. Но обучение было приостановлено, поскольку заключенный не предоставил администрации колонии договор на новый срок обучения", - пояснили в пресс-службе.
Как ожидается, как только договор будет предоставлен, Кольченко продолжит обучение.
"Работать в колонии он не желает, поскольку, говорит, что много времени у него уходит на самообразование", - добавил представитель ОНК.
Напомним, с 31 мая по 7 июня Кольченко проводил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.
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Источник: korrespondent.net
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