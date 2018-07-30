В Хмельницкой области авто влетело в автобус: двое погибших

Вечером 29 июля в Староконстантинове Хмельницкой области легковой автомобиль врезалась в автобус, в результате погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Хмельницкой области.

"Предварительно установлено, что 27-летний хмельничанин на автомобиле Сitroen C Elysee не избрал безопасной скорости и интервала движения и при осуществлении маневра объезда автобуса Mercedes, который двигался в попутном направлении, столкнулся с его задней частью", - сообщили в полиции.

Автобус ехал без пассажиров, за рулем находился 28-летний житель города Винница.

"В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения в виде закрытых переломов правого бедра и руки, а также черепно-мозговой травмы. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Староконстантиновскую центральную районную больницу. Две пассажирки автомобиля - 29-летняя женщина и ее 58-летняя мать от полученных травм скончались на месте происшествия", - заявили в ведомстве.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее в Киевской области поезд сбил на переезде автомобиль Renault Megane – погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net