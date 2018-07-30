В ООН призвали Украину выплатить пострадавшим ромам компенсации

Украина должна принять немедленные меры, чтобы остановить систематическое преследование цыган в стране, а также выплатить пострадавшим от нападений компенсации. Об этом говорится в официальном заявлении экспертов ООН в области прав человека.

"Мы решительно осуждаем эти отвратительные акты запугивания и насилия по отношению к членам цыганского нацменьшинства в Украине. Мы также серьезно обеспокоены растущей ненавистью и насилием по признаку расы в отношении этой общины и, в частности, наиболее уязвимых ее представителей, детей и женщин", - заявили эксперты ООН.

Как указывают эксперты, нападения начались в апреле 2018 года и проводились членами экстремистских ультраправых группировок. Нападения происходили, в том числе, на женщин и детей в разных регионах страны, включая Киев, а также Харьков, Тернополь и Львов.

"Мы призываем власти Украины принять надлежащие меры для выполнения своих международных обязательств в области прав человека, в том числе по защите прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам. Они должны расследовать все нападения в отношении ромов и предоставить компенсацию за весь понесенный ущерб, включая адекватную компенсацию для пострадавших. Те, кто потеряли свои дома и имущества во время нападений, должны получить безопасные и надежные альтернативы этого жилья от власти до тех пор, пока не будет оказана надлежащая компенсация", - призвали в ООН.

Напомним, в ночь на 24 июня на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний ром, еще трое получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net