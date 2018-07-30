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30. 07. 2018

В Полтаве инкассаторское авто столкнулось с полицейским и перевернулось

В Полтаве в 9:40 в понедельник, 30 июля, на перекрестке улиц Маршала Бирюзова и Петра Юрченко столкнулись два авто - Renault Dokker, принадлежащий полицейскому отделу, и инкассаторский Ford Transit. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

От удара Ford перевернулся на бок.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Ford.

"Удалось установить обстоятельства ДТП с участием полицейского автомобиля и инкассаторского микроавтобуса с помощью видеофиксации. В частности, установлено, что водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал светофора, что и привело к аварии", - рассказали в Нацполиции.

Как пишут Факты, водитель Ford получил травму ноги и был доставлен в больницу.

Cмотрите фотогалерею: В Полтаве инкассаторское авто столкнулось с полицейским и перевернулось

Ранее в Киеве случилось ДТП с участием инкассаторского микроавтобуса и легкового автомобиля Hyundai. 

Также сообщалось, что в Киеве при ДТП с авто инкассаторов пострадали два человека.

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Источник: korrespondent.net

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