В Полтаве в 9:40 в понедельник, 30 июля, на перекрестке улиц Маршала Бирюзова и Петра Юрченко столкнулись два авто - Renault Dokker, принадлежащий полицейскому отделу, и инкассаторский Ford Transit. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
От удара Ford перевернулся на бок.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Ford.
"Удалось установить обстоятельства ДТП с участием полицейского автомобиля и инкассаторского микроавтобуса с помощью видеофиксации. В частности, установлено, что водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал светофора, что и привело к аварии", - рассказали в Нацполиции.
Как пишут Факты, водитель Ford получил травму ноги и был доставлен в больницу.
Cмотрите фотогалерею: В Полтаве инкассаторское авто столкнулось с полицейским и перевернулось
Ранее в Киеве случилось ДТП с участием инкассаторского микроавтобуса и легкового автомобиля Hyundai.
Также сообщалось, что в Киеве при ДТП с авто инкассаторов пострадали два человека.
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Источник: korrespondent.net
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