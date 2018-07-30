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30. 07. 2018

В Одесской области зарезали мужчину

В Одесской области во время ссоры пьяная женщина зарезала мужчину, с которым работала. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Конфликт между 50-летней женщиной и на год старше ее мужчиной начался вечером 29 июля в одном из сел Великомихайловского района. О том, что произошло убийство, в полицию сообщили около 19:00.

"Следственно-оперативная группа установила, что рабочие выпили лишнего и начали выяснять отношения. По словам женщины, она схватила нож и ударила им мужчину в грудь, после того, как он замахнулся на нее кулаком. От полученного ранения потерпевший скончался на месте", - сообщили в полиции.

Подозреваемая задержана.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Досудебное следствие продолжается.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области зарезали мужчину

Ранее в селе Великополовецком Киевской области жена убила своего мужа, а правоохранителям попыталась представить версию о самоубийстве.

Также в Киевской области 20-летняя женщина нанесла смертельное ранение своему супругу, от чего он умер на месте.

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Источник: korrespondent.net

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