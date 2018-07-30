Россия запустила в Крыму судно на подводных крыльях

Между Севастополем и Ялтой запущено движение пассажирского судна на подводных крыльях Комета 120М. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ростеха сообщает в понедельник, 30 июля, РБК.
Отмечено, что судно будет осуществлять четыре рейса в день, время в пути составит два часа. Вместимость судна - 120 пассажиров, экипаж - пять человек. Скорость - 35 узлов, дальность хода - 200 миль.
«Судно оснащено современными средствами связи и навигации, климат-контролем, автоматической системой снижения качки и перегрузки», - указывается в пресс-релизе.
Как отмечается, на церемонии открытия движения среди других присутствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Напомним, ранее в Крыму назвали причины провала курортного сезона.
Тем временем на Керченском мосту уложили первые рельсы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость