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30. 07. 2018

Россия запустила в Крыму судно на подводных крыльях

Между Севастополем и Ялтой запущено движение пассажирского судна на подводных крыльях Комета 120М. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ростеха сообщает в понедельник, 30 июля, РБК.

Отмечено, что судно будет осуществлять четыре рейса в день, время в пути составит два часа. Вместимость судна - 120 пассажиров, экипаж - пять человек. Скорость - 35 узлов, дальность хода - 200 миль.

«Судно оснащено современными средствами связи и навигации, климат-контролем, автоматической системой снижения качки и перегрузки», - указывается в пресс-релизе.

Как отмечается, на церемонии открытия движения среди других присутствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее в Крыму назвали причины провала курортного сезона.

Тем временем на Керченском мосту уложили первые рельсы.

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Источник: korrespondent.net

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