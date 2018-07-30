15 малоизвестных жемчужин Одесской области

Мы рассказываем о памятниках архитектуры, городках и природных зонах, куда редко ступает нога туриста, но которые занимают достойное место в списке must visit в Украине.

1. Куяльницкий лиман

Куяльник — один из старейших грязевых курортов Украины, основанный в 1834 году в низовьях лимана усилиями Эраста Андриевского. Куяльницкие грязи сульфидного ила по своим лечебным свойствам признаны эталонными. Они способствуют подавлению воспалительных процессов, укрепляют иммунитет и восстанавливают функции поврежденных органов и систем организма, а также широко используются в лечении бесплодия.

Рапа лимана также имеет лечебные свойства, а минеральная вода Куяльник помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. По своим лечебным свойствам Куяльницкий лиман не уступает Мертвому морю и имеет рекреационно-туристический потенциал. Соленые воды лимана после его отделения от моря уплотнялись в рассол — насыщенный соляной раствор. Своеобразие одесской группы лиманов заключается в том, что на дне залегают слои иловых грязей, содержащих множество различных минеральных частиц и органических веществ. Сложные химические и биологические процессы добавили иловой грязи бесценные лечебные свойства.

Координаты Google Maps: 46.560811, 30.728484

2. Вилково

Небольшой живописный городок Вилково на юге Одесской области находится прямо в дельте Дуная. Старая часть города расположена на воде, улицами служат каналы, по которым перемещаются преимущественно на местных «гондолах» и моторных лодках, здесь это самый популярный транспорт. Каналы, называемые ериками, в Вилково неширокие — всего 1-2 метра в ширину, они занимают около половины территории города. Сюда приезжают за клубникой, которую в Вилково выращивают сотнями тонн, за сельдью-дунаечкой и чтобы насладиться атмосферой.

Координаты Google Maps: 45.401638, 29.588684

3. Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость

Аккерманская крепость — одна из самых мощных и интересных крепостей юга. Ее прекрасно сохранившиеся стены, возвышающиеся над темными водами лимана, поражают своим величием и неприступностью... Крепость является уникальным памятником оборонного зодчества XII-XV веков, ценным объектом научных исследований и историко-культурного наследия. Среди многочисленных сохранившихся башен особый интерес вызывают башни Овидия и Пушкина.

Координаты Google Maps: 46.200625, 30.350358

4. Шабо

Шабо издавна считалось виноградарской зоной. Главная ценность — идеально подходящая для виноградарства почва, сочетание чернозема и песка. Именно поэтому Шабо — одно из немногих мест в Европе, которое было не тронуто филлоксерой. Отдыхая в Одесской области, грех не посетить Центр культуры вина Шабо. Современная винодельня ПТК Шабо продолжает традиции многовековой истории шабского виноделия. Кроме того, Шабо славится бренди, которые делают из местного винограда.

Координаты Google Maps: 46.129057, 30.381028

5.0 км

По территории десяти государств Европы несет Дунай свои воды. Преодолев эту дистанцию, река встречается с Черным морем. Дунай — вторая река Европы, уступает она только Волге. Ее протяженность — почти 3 тыс. километров. Начинается река в горном массиве Шварцвальд, где сливаются два ручейка Брэгг и Бриг. Их сравнивали с двумя нимфами, которые никак не могли помириться, — каждая хотела сделать по-своему. Им помог добрый хозяин горы и воплотил желание обеих. Эта магическая точка притягивает миллионы жителей бассейна Дуная, но далеко не всем удастся посетить ее. Ритуал прохождения сквозь знак 0 уже породил множество поверий и легенд.

Координаты Google Maps: 45.478176, 29.950181

6. Санжейский маяк

Слово «санджаков» происходит от турецкого слова «сечджак», что означает «место или площадь, предназначенная для определенных целей». Рядом с опасным для кораблей местом, на берегу Черного моря, в 1792 году был основан военный пункт Санджак, который состоял из землянки и сторожевой башни, где размещались солдаты, несшие службу. Чтобы предупреждать корабли, днем ​​на башне вывешивались морские флаги, а ночью — сигнальные фонари. Это и стало прототипом маяка. Санжейский маяк был основан в 1921 году и выполнял свои функции до начала войны в 1941 году. Позже башню снесло в воды Черного моря, и в 1956 году было принято решение построить новый Санжейский маяк. Из-за сильного размывания берега в конце 2010 года здание маяка было перенесено на 80 метров от береговой линии.

Координаты Google Maps: 46.247451, 30.659685

7. Белое озеро

Пожалуй, главная достопримечательность Беляевки — это озеро Белое, которое является частью Нижнеднестровского национального природного парка. Этот парк располагается на территории Беляевского, Белгород-Днестровского и Овидиопольского районов. В заповедной зоне гнездится большое количество птиц и встречаются редкие растения. Охота здесь запрещена. Белое озеро является проточным, оно соединяется с рекой Днестр и ее рукавом — рекой Турунчук. Это отличное место для тех, кто любит отдых на воде. Лучше сюда приезжать в теплое время года, когда природа оживает и расцветает.

Координаты Google Maps: 46.461617, 30.182061

8. Экологический парк Картал

Парк создан в селе Орловка Ренийского района Одесской области. Изюминкой экопарка стали водяные буйволы. На сегодняшний день в Украине их осталось около сотни особей, 12 из них живут в экопарке Картал. Эти животные, питающиеся грубой растительностью, являются естественными мелиораторами и хорошо влияют на экосистему. Туристы, которые посетят Картал, могут пройти тропами через водно-болотные угодья и собственными глазами увидеть богатую флору и фауну Придунавья. Для них построена обзорная вышка, есть специальные дощатые мостки над водой. Кроме того, планируется создать велосипедные дорожки, лодочную станцию для желающих порыбачить или покататься на байдарках. Парк имеет также историческое значение: в окрестностях села Орловка расположены уникальные памятники археологии. Среди них Каменная гора — поселение VII-VIвеков до н. э.

Координаты Google Maps: 45.321592, 28.446581

9. Нерубайские катакомбы

В пригороде Одессы расположены старинные подземные выработки конца XIX— начала XXвека. Эта система каменоломен называется Одесскими катакомбами и представляет собой грандиозный и удивительный лабиринт, протяженностью 3 тыс. километров. Но даже приблизительная топография одесского подземелья до сих пор неизвестна. В катакомбах круглый год сохраняется одинаковая температура, равная 14 градусам тепла, их глубина в некоторых местах достигает 100 метров. Подлинная история этого загадочного места неизвестна, доказано только то, что одесские катакомбы являются самыми запутанными в мире за счет хитросплетений множества ходов. Опустившись в катакомбы, можно увидеть таинственный мир подземных перекрестков, мощных обвалов и обводненных галерей. Здесь перед посетителями предстают уникальные картины, которые нельзя увидеть больше нигде в мире.

Координаты Google Maps: 46.545917, 30.628460

10. Савранский лес

Савранский лес находится в Савранском районе Одесской области. Его территория превышает 20 гектаров. Это смешанный лес. Здесь встречаются ели, сосны, дубы, клены и березы. Особенно красиво в лесу в начале осени. Большинство деревьев одеваются в золотые наряды, а вокруг стоит горьковатый аромат листвы и грибов. Савранский лес расположился на правом берегу реки Южный Буг, поэтому летом, после прогулки и сбора ягод, обязательно стоит искупаться в освежающих речных водах. Весна и лето — это особенный период в жизни леса: все вокруг оживает и наполняется энергией. И лес готов делиться этим зарядом с каждым туристом.

Координаты Google Maps: 48.139551, 30.026428

11. Гранитный памятник чабану

Монумент находится на территории этнографического комплекса Фрумушика-Нова, а по соседству располагается крупнейшая пастушья ферма Европы. Вес всей конструкции составляет 1.080 тонн. Гранитная скульптура чабана занесена в Национальный реестр рекордов Украины как самый высокий памятник Украины.

Координаты Google Maps: 46.298169, 29.418098

12. Подземная церковь в Аккермане

Подземная церковь Иоанна Сочавского сооружена над каменным колодцем, где, по легенде, был убит православный святой. На могиле Иоанна была построена часовня. С тех пор его считают небесным покровителем торговцев. Источник, получивший имя святого, занимает видное место в православной жизни края. В конце XIX века над подземной церковью был построен павильон, выполненный в формах византийской культовой архитектуры. Памятник своеобразный, не имеющий аналогов в архитектурном наследии Украины. Этой скромной кубической часовне над самим источником более 500 лет. Церковь Иоанна Сочавского имеет большое значение в истории православия края. Из этого источника Иоанн, по легенде, набирал воду во время пребывания в Аккермане.

Координаты Google Maps: 46.200309, 30.355762

13. Диорама и Малая мечеть Измаила

Малая мечеть (тур. Küçük Camii) — бывшая османская мечеть в городе Измаил, единственная часть турецкой крепости, сохранившаяся до наших дней. В настоящее время она является частью Измаильского музея А. В. Суворова, и в ней расположена диорама Штурм крепости Измаил. Мечеть — один из немногих в Украине образцов средневековой османской архитектуры периода ее наивысшего расцвета.

Координаты Google Maps: 45.339306, 28.806667

14. Свято-Покровский собор в Измаиле

Настоящей жемчужиной архитектуры перед гостями Измаила предстает Свято-Покровский собор, прекрасное, не потерявшее своей первозданности и красоты здание. Замечательный памятник архитектуры XIX века, окруженный скверами, величаво возвышается в центральной части города. Долгих 10 лет, с 1821 по 1831 год, строился собор, да и то не весь, а только его часть. Он сооружался на деньги прихожан и пожертвования купцов. Средства также выделила Бессарабская казенная палата. Строительные работы начались под руководством архитектора Ионицы, а после его смерти доброе дело продолжили областной архитектор Спеть и инженер-полковник Близнин.

Координаты Google Maps: 45.341036, 28.835185

15. Свято-Никольский храм в селе Кулевча

Храм был построен болгарскими переселенцами в 30-х годах XIXвека. Есть легенда о том, что село Кулевча расположено у подножия воображаемого креста. Якобы здесь находится один из четырех коленопреклоненных крестов, установленных по благословению старцев. Всего их четыре в Украине — в Кулевче, Чернобыле, Старом Почаеве и под Харьковом. Если соединить точки на карте страны, то получается огромный крест. И поселок — его подножие. Внутри церкви есть икона Казанской Божьей матери, которая известна тем, что вокруг нее растут живые лилии, а бутоны распускаются на праздник Троицы. Такое явление наблюдается только в Греции на острове Кефолон. Паломничество и экскурсии в Кулевчу пользуются популярностью.

Координаты Google Maps: 46.031352, 29.936037

Источник: korrespondent.net