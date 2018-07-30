На Закарпатье в реке Тиса ищут двух детей

В Закарпатской области на реке Тиса исчезли десятилетний мальчик и девятилетняя девочка. Детей до сих пор ищут спасатели, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

Отмечено, что 29 июля о тревожной вести сообщили родные пропавших. В полицию они позвонили в 22:05.

На поиски мальчика 2008 года рождения и девочки 2009 года рождения отправились спасатели.

По данным ГСЧС, трагедия произошла в селе Тросник Виноградовского района вблизи Тисы.

"Для поиска детей привлекалось отделение ГПСЧ-6 г. Виноградов. Также в 05:20 30.07.2018 для проведения обследования акватории реки Тиса направлено водолазно-спасательное отделение группы водолазно-спасательных работ АСО СН. По состоянию на 6:00 дети не найдены, поисковые работы продолжаются", - доложили в ведомстве.

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Источник: korrespondent.net