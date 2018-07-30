В УПЦ КП отрицают смерть монахини Варвары, которая спасла Филарета

Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря опроверг информацию относительно смерти монахини Варвары, которая спасла патриарха Филарета от покушения. Об этом в понедельник, 30 июля, он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, сообщение о том, что умерла монахиня, которая спасла патриарха Филарета от покушения, не соответствует действительности.

"Хочу обратить внимание уважаемых журналистов на то, что на самой странице ни одним словом не было сказано о том, что умерла бывший эконом Патриархии игуменья Варвара (Боронина) и нынешний эконом монахиня Варвара, которая 25 мая этого года пострадала в результате нападения на нее Возняка М. Я. (бывшего епископа Севастиана), - это одно и то же лицо", - отметил Евстратий Зоря.

Пресс-секретарь УПЦ КП подчеркнул, что новопреставленная игуменья Варвара и монахиня Варвара - это два разных лица, хотя и носят одинаковое имя и одна раньше, а другая сейчас выполняют одно и то же послушание - эконома Патриархии.

"Слава Богу - монахиня Варвара живая и здоровая, исполняет свои обязанности", - отметил он.

Ранее в УПЦ КП сообщили, что заштатный епископ Севастиан готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского Филарета. Вместе со своим сыном он пытался попасть в личные покои Филарета.

Его остановила эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую епископ Севастиан напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. После этого отец и сын скрылись с места происшествия.

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Источник: korrespondent.net