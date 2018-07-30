В Украине на прошлой неделе отметили 1030-летие Крещения Руси - 27 июля прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата, а 28 июля - Киевского патриархата, прошли крестным ходом по улицам Киева.

Президент Петр Порошенко на Владимирской горке заявил, что томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности Украины. Корреспондент.net рассказывает подрбности.

Рекордный крестный ход УПЦ

За несколько дней до крестного хода 27 июля представители УПЦ МП заяляли, что "отдельные представители органов власти и силовых структур" препятствуют организации прибытия в Киев участников крестного хода.

26 июля в УПЦ заявили, что радикальные организации блокируют проезд паломников из Нежинской, Черновицкой, Ровенской и Одесской епархий.

Однако, по заявлению УПЦ, в крестном ходе, в итоге, приняли участие 250 тысяч человек, что в два раза больше, чем в прошлом году.

При этом, полиция сообщает, что на крестный ход УПЦ МП пришли не более 20 тысяч человек.

Cмотрите фотогалерею: Автокефалия и Крещение Руси. Итоги крестных ходов

"Мы только 20 тысяч официально привезли из регионов, это не считая тех, кто добирался своим ходом, и киевлян", - прокомментировал данные полиции спикер УПЦ Николай Данилевич.

Крестный ход начался на Владимирской горке, где митрополит Онуфрий отслужил молебен за мир и окончание войны в Украине.

Во время шествия от Владимирской горки к Киево-печерской лавре митрополит Онуфрий лично отслужил литию (моление об усопших) на памятном знаке о погибших во время Евромайдана.

Крестный ход УПЦ МП завершился всенощным стоянием в Лавре с молитвой за мир в Украине. На этом молебне присутствовали и представители практически всех других поместных православных церквей мира.

В шествии верующих по Киеву в пятницу или молебне в Лавре не принял ни один представитель нынешней власти.

Порошенко во главе хода Киевского патриархата

28 июля проходил крестный ход канонически непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Его целью было заявить о желании Украины получить автокефалию.

Колонну шествующих верян возглавид президент Петр Порошенко и глава УПЦ КП, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

Крестный ход УПЦ КП прошел от Владимирского собора на бульваре Тараса Шевченка до Владимирской горки.

По данным полиции, в шествии 28 июля приняли участие 65 тысяч человек. В Киевском патриархате дают большие цифры - 150 тысяч человек.

Cмотрите фотогалерею: Автокефалия и Крещение Руси. Итоги крестных ходов

Порошенко выступил на Владимирской горке, где заявил, что украинское общество ожидает решения о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

По мнению президента, украинской общество к нему готово, "но оппоненты распространяют мифы, угрожают и запугивают".

"Я гарантирую, власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но подчеркиваю, но и другим государствам украинская власть не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - сказал он.

По словам Петра Порошенко, в РФ православная церковь только на бумаге отделена от государства, а на самом деле она сама назвалась "скрепой" режима.

"Сама доктрина "русского мира" родилась в люксовых кельях иерархов РПЦ. И такая ситуация - прямая угроза национальной безопасности Украины, что просто обязывает нас действовать", - отметил президент.

Порошенко пояснил, что томос, не будет означать, что в Украине появится государственная церковь и власть будет уважать все конфессии.

"Мы все гордимся тем, что в Украине самые сложные вопросы сосуществования религий и культур всегда решались мирно", - сказал он.

Порошенко поблагодарил Константинопольского патриарха Варфоломея за постоянное внимание к Украине, а особенно - за недавнее напоминание о том, что Украина не является канонической территорией РПЦ и, что переход Киевской митрополии под контроль Москвы, который произошел в 17 веке, произошел неканоническим способом".

Томос для Украины

Президент ранее говорил, что Украина получит автокефалию до празднования Крещения Руси, однако этого не удалось.

27 июля в Киев прибыла делегация Вселенского патриархата, которую у себя принял украинский президент.

Во время выступления на Владимирской горке Порошенко также поблагодарил Константинопольского патриарха Варфоломея за послание, переданное накануне.

"В нем четко задекларирована такая долгожданная цель. Эта цель - "дарование украинской церкви автокефалии", - сказал президент.

Он сказал, что миллионы украинцев стремятся и ожидают скорейшего признания автокефалии Православной церкви в Украине.

"Томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир... Автокефалия - это вопрос нашей независимости. Это - вопрос нашей национальной безопасности. Это - вопрос всей мировой геополитики. Армия - защищает нашу землю. Язык - защищает наше сердце. Вера - защищает нашу душу", - сказал он.

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Источник: korrespondent.net