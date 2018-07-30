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30. 07. 2018

В Польше хотят подсчитать военные потери, нанесенные СССР

В Сейме Польши заявили о необходимости подсчета военных потерь страны, причиненных советской Россией. О такой инициативе рассказал депутат правящей партии Польши Право и справедливость Аркадиуш Мулярчик в интервью польским СМИ.

"Я считаю, что во время следующего созыва Сейма следует подготовить отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией. Я знаю, что подобные отчеты подготовили страны Балтии. Конечно, будет проблема с их выполнением, потому что нынешняя Россия - это страна, которая не соблюдает международное право и порядок. Но такой отчет нужен", - заявил депутат.

Мулярчик также занимается вопросом получения репараций от Германии в связи с ущербом, который страна понесла из-за действий нацистов.

По его словам, сейчас идет работа над отчетом по военным потерям, причиненным нацистской Германией.

Ранее Россия отказала Польше в реконструкции президентского самолета, потерпевшего крушение под Смоленском.

Как сообщалось, Россия строит укрепления близ границы с Польшей. В частности, обновление военной инфраструктуры ведется в Балтийске, вблизи границы с Польшей. 

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Источник: korrespondent.net

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