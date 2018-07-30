Манафорт сотрудничал с Кличко после Майдана - СМИ

Бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт в 2014 году сотрудничал с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом свидетельствуют документы доказательной базы против политтехнолога, которую собрал офис американского спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает ВВС.

"Согласно документам, через три месяца после расстрелов на Майдане Независимости в 2014 году Пол Манафорт отправил своему помощнику Константину Килимнику большую презентацию и план реструктуризации Киевской городской государственной администрации. Она предназначалась для мэра с инициалами V.K. То есть, господин Манафорт мог консультировать Виталия Кличко и во время его предвыборной кампании, и уже в должности мэра", - говорится в сообщении.

Сам Кличко, по информации издания, заявил, что политтехнолог действительно предлагал свои услуги, однако сотрудничество так и не состоялось.

Ранее сообщалось, что Манафорт хочет, чтобы судья в США, который ведет его дело, не позволил присяжным увидеть 51 элемент доказательной базы относительно его политической работы в Украине, в том числе три фото с экс-президентом Виктором Януковичем.

Напомним, следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинской Партией регионов.

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Источник: korrespondent.net