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30. 07. 2018

В Донецкой области сепаратист добровольно сдался полиции

Житель Константиновки в Донецкой области добровольно сдался украинским правоохранителям, узнав о государственной программе Вернись домой, которая предоставляет сепаратистам шанс вернуться к нормальной жизни. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в период оккупации Константиновки 57-летний мужчина под воздействием пропаганды вступил в ряды сепаратистов. Новобранец получил распределение на блокпост, где осматривал транспорт и незаконно ограничивал проезд граждан.

Обещания террористов по условиям службы и зарплаты оказались ложными. Поэтому уже через недолгое время житель Костянинивкы покинул сепаратистов и четыре года скрывал свое прошлое. Когда жить в постоянном страхе надоело, мужчина сдался правоохранителям. О возможности освободиться от наказания мужчина узнал из полицейских новостей.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют его деятельность в рядах незаконного вооруженного формирования.

В полиции также напомнили, что согласно закону, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Ранее в Бахмуте экс-боец ДНР сдался полиции. Бывший сепаратист решил использовать законную возможность освободиться от уголовной ответственности и сам пришел к полицейским.

Как сообщалось, воевавший за ДНР якут сдался украинской полиции. Мужчина сдался полиции, узнав, что существует программа Вернись домой.

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Источник: korrespondent.net

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