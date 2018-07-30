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30. 07. 2018

В Ровенской области водитель наехал на полицейского

На автодороге Киев-Чоп в районе села Грушвица Вторая Ровенской области в ночь на понедельник, 30 июля, водитель Audi наехал на одного из сотрудников полиции, оформлявших ДТП. Об этом сообщили в управлении Нацполиции области.

Так, при оказании помощи в оформлении ДТП с механическими повреждениями экипаж патрульных заметил автомобиль Audi, который едва не сбил ограждающие конусы. Полицейские остановили авто и во время общения с водителем заметили, что он нетрезв.

При этом, когда правоохранители предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, тот попытался скрыться.

"Чтобы избежать медицинского осмотра, мужчина резко начал движение автомобилем и совершил наезд на 28-летнего лейтенанта. В результате наезда полицейский получил ушиб голени и был доставлен в больницу", - рассказали в Нацполиции.

Водитель задержан, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что одессит при попытке бегства наехал на полицейского.

Также на трассе Киев-Чоп в селе Добряны Стрыйского района водитель автомобиля Mazda CX-5 сбил сотрудника патрульной полиции.

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Источник: korrespondent.net

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