Президента Грузии оштрафовали за курение в американском отеле

Президента Грузии Георгия Маргвелашвили оштрафовали в ходе официального визита в США. Ему выписали штраф на 750 долларов за курение в гостинице. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает Грузия Online со ссылкой на сообщения грузинских журналистов.

Инцидент произошел еще в марте, однако информация о нем появилась только сейчас.

Отмечается, что журналист Кети Хатиашвили обнародовала документы, по которым выясняется, что президент Грузии нецелесообразно тратил государственные средства.

"У нас из разных источников имеется информация, что есть и другие случаи… Есть разговоры, будто бы Маргвелашвили появился в подвыпившем состоянии, просто у нас пока нет подтверждения этого. Если к нам в руки попадет какой-либо подтверждающий документ, видео, или что-нибудь другое, мы это, разумеется, опубликуем"- говорит журналист.

Документы, по которым видно, что администрация президента платила гостиничный штраф из бюджета, известны бывшему начальнику протокола президента. Карло Цкитишвили подтверждает, что некоторые расходы президента покрывает протокол (экстра расходы).

Напомним, в июле в Тбилиси тяжело ранили зятя президента Грузии.

Ранее зоопарк Грузии отказался одолжить политику страуса для похода в суд.

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Источник: korrespondent.net