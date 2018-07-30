СБУ задержала группу наркоторговцев с оружием

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность наркоторговцев, занимавшихся масштабным сбытом синтетических наркотиков и производством марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 30 июля.

Отмечается, что производство и сбыт наркотиков наладили двое братьев из Калуша.

"Правоохранители во время обысков изъяли партию из трех тысяч таблеток наркосодержащего препарата Субутекс, стоимость которой на "черном рынке" составляет почти 900 тысяч гривен, и марихуану", – говорится в сообщении.

Кроме того, у злоумышленников обнаружили десять гранат РГД-5, четыре пистолета различных марок и наличные в сумме более 100 тысяч гривен.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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На прошлой неделе СБУ задержала в Харькове торговцев кокаином. Розничная стоимость изъятой партии наркотиков по ценам "черного рынка" составляет почти 1,5 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане задержали 260 кг героина для Украины. Наркотики направлялись транзитом из Ирана.

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Источник: korrespondent.net