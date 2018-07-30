Появилось новое видео драки в горсовете Конотопа

В сети появилось еще одно видео масштабной драки в горсовете Конотопа Сумской области, произошедшей 26 июля. Видео в Facebook выложил заместитель мэра Конотопа Игорь Степанченко в понедельник, 30 июля.

"Побоище на сессии горсовета в Конотопе. Угадайте против кого открыты уголовные дела… Правильно, против двух сотрудников городского совета по факту нанесения побоев титушкам. Верх цинизма", - написал заммэра.

Как сообщает Укринформ, четверым подозреваемым, задержанным в результате драки в горсовете, избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

"Это 4 сумчанина в возрасте 22-23 года, нигде не работающие. Решением суда первой инстанции подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронных средств контроля. Поскольку прокуратура настаивала на содержании подозреваемых под стражей, в настоящее время в прокуратуре решается вопрос об обжаловании этого решения суда”, - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко. По ее информации, задержанных подозревают по двум статьям УК: хулиганство и сопротивление представителям правоохранительных органов, а также нанесение тяжких телесных повреждений работникам правоохранительных органов. Напомним, 26 июля в Конотопе во время заседания горсовета возник конфликт между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. Часть депутатского корпуса в малом зале горсовета рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий городского головы Конотопа Артема Семенихина. С 36 депутатов 23 проголосовали за отставку мэра города. Для принятия положительного решения не хватило всего одного голоса. Такие действия вызвали возмущение у сторонников мэра. Сначала между сторонами возникла словесная перепалка, а затем в ход пошли кулаки. Работники полиции разняли конфликтующие стороны.

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Источник: korrespondent.net