Под Николаевом троих мужчин подозревают в изнасиловании школьницы

В Николаеве женщина обратилась в полицию с сообщением о изнасиловании ее 15-летней дочери. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 30 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Заявительница рассказала, что отправилась на поиски своей 15-летней дочери утром, когда та вовремя не вернулась домой. По дороге она встретила дочь, которая объяснила свое появление только на утро тем, что ее изнасиловал знакомый молодой человек.

Полицейские установили, что потерпевшая в местном парке находилась в компании трех мужчин. Однако, по ее словам, из-за чрезмерного количества выпитого с подругой алкоголя интимные отношения она помнит только с одним из них, который провожал ее домой.

Сейчас трое молодых людей, 19-ти лет, и потерпевшая проходят судебно-медицинскую экспертизу. Полиция проводит расследование, открыто уголовное производство по статье об изнасиловании. Виновным грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Напомним, в июне в Николаеве двое мужчин изнасиловали девочку-подростка. Происшествие случилось во дворе за магазином.

Позже стало известно, что мужчины напоили ее и воспользовались беспомощным состоянием. Задержаны трое участников преступления.

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Источник: korrespondent.net