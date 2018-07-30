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30. 07. 2018

ОБСЕ не поедет в Крым без приглашения Киева

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не рассматривает возможность отправки делегации в Крым. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщил пресс-секретарь организации Томас Раймер, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что БДИПЧ ОБСЕ обсуждает такую возможность, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека на полуострове.

"Известия" вырвали фразу из контекста, чтобы сделать неправдивое заявление", - сказал Раймер.

"Мы сказали, что всегда готовы организовать визит для оценки ситуации с правами человека в этом регионе, но только при условии приглашения властей в Украине", - подчеркнул он.

"Мы не готовим никакую миссию сейчас и не меняли свою позицию", - добавил Раймер. 

Тем временем, как передает РИА Новости, в Крыму заявили о готовности вести диалог с ОБСЕ.

Ранее МИД Украины выразил протест Праге из-за визита чешских политиков в Крым. 

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Источник: korrespondent.net

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