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30. 07. 2018

Додон хочет импортировать газ в обход Украины

Молдова заинтересована в поставках российского газа в обход Украины. Об этом в понедельник, 30 июля, заявил президент Молдовы Игорь Додон, сообщает ТАСС.

"Конечно, для Молдовы очень важно получать бесперебойно энергоносители. Я помню начало 2009 года, когда я был вице-премьером и когда был заблокирован транзит газа через Украину: это было очень серьезной проблемой для Молдовы. Поэтому если появится дополнительная возможность получать российский газ через другие альтернативные маршруты, для нас это интересно", - сказал Додон в ходе поездки в Волгодонск.

Президент Молдовы также добавил, что трубопровод Яссы - Кишинев, который сейчас строится, даст стране возможность иметь меньше рисков, "исходя из той ситуации, которая происходит с транзитными странами".

Ранее сегодня Россия запустила после профилактических работ Северный поток. Газопровод заработал на день раньше запланированного срока.

Отметим, в России обещают, что украинская ГТС будет обеспечена нормальной загрузкой в ближайшие 5-10 лет в связи с планами по увеличению поставок газа в Европу.

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Источник: korrespondent.net

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