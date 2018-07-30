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30. 07. 2018

Жителей Лисичанска просят не выходить из дома

Жителей города Лисичанск Луганской области просят не выходить из домов в связи с проведением спецоперации. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

При необходимости перемещаться по городу жителей просят иметь при себе документы.

"В связи с проведением 31 июля и 1 августа 2018 года превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозам в г. Лисичанск, командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и др.)", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированны командующим ООС генерал-лейтенантом Наевым.

Кроме того, в случае получения подозрительной информации жителей просят обращаться в местное управление Нацполиции и Службы безопасности.

Горожан также призывают не паниковать и придерживаться правил личной безопасности.

Как сообщалось, 28 июля на Донбассе погибли двое украинских военных.

А в начале июля возле Лисичанска нашли тайник с гранатами.

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Источник: korrespondent.net

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