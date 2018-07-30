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30. 07. 2018

Появилось видео свидания Кольченко с мамой

Украинец Александр Кольченко, который отбывает наказание в российской колонии №6 Копейска (Челябинской области), находится на длительном свидании с матерью Ларисой Кольченко. Соответствующее видео опубликовано на сайте Крым.Реалии в понедельник, 30 июля.

По словам Ларисы Кольченко, увидеть сына она смогла впервые за девять месяцев. Три дня они проведут в специальном номере для встреч.

С собой Лариса Кольченко привезла двадцатикилограммовую передачу.

Ранее сообщалось, что матери Кольченко разрешили трехдневное свидание с сыном.

Напомним, с 31 мая по 7 июня Кольченко проводил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.

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Источник: korrespondent.net

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