Появилось видео свидания Кольченко с мамой

Украинец Александр Кольченко, который отбывает наказание в российской колонии №6 Копейска (Челябинской области), находится на длительном свидании с матерью Ларисой Кольченко. Соответствующее видео опубликовано на сайте Крым.Реалии в понедельник, 30 июля.
По словам Ларисы Кольченко, увидеть сына она смогла впервые за девять месяцев. Три дня они проведут в специальном номере для встреч.
С собой Лариса Кольченко привезла двадцатикилограммовую передачу.
Ранее сообщалось, что матери Кольченко разрешили трехдневное свидание с сыном.
Напомним, с 31 мая по 7 июня Кольченко проводил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.
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Источник: korrespondent.net
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