Полиция начала подготовку к паломничеству хасидов в Умань

В Украине началась подготовка к обеспечению порядка во время ежегодного паломничества хасидов в город Умань Черкасской области по случаю празднования Рош ха-Шана – Нового года по иудейскому календарю. Об этом сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 30 июля.
"Большое внимание уделяем местам прибытия паломников, маршрутам передвижения и месту проведения мероприятия", – сказал замглавы Нацполиции – руководитель патрульной полиции Александр Фацевич на встрече с делегацией Израиля в в Киеве.
Первый замглавы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что правоохранители учтут опыт предыдущих лет.
"Как показывает наш опыт, преступные организации, которые организуют провокации во время мероприятия, не антисемитские. Их главное задание – дискредитация украинской полиции. Все попытки провокаций получат жесткую реакцию", – сказал он.
Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что к процессу обеспечения порядка будут активно привлекаться израильские правоохранители. Он отметил, что к работе на месте проведения мероприятия будут привлекаться патрульные полицейские, группы тактико-оперативного реагирования, кинологи и взрывотехники.
В свою очередь, глава департамента по чрезвычайным ситуациям израильской полиции Рафаэль Коен сообщил, что 20 полицейских офицеров прибудут для помощи в проведении мероприятия.
"Они будут оставаться до полного завершения мероприятий, чтобы убедиться, что все прошло без инцидентов", – заверил он.
В нынешнемгоду празднование Рош ха-Шана пройдет в начале сентября.
Напомним, в прошлом году в Умань прибыли более 30 тысяч хасидов из разных стран, в том числе из США Великобритании, Израиля, Мексики, Голландии, Аргентины.
Умань является местом паломничества, поскольку в этом городе похоронен духовный наставник хасидов – раввин Нахман.
Хасиды верят, что встреча Рош Ха-Шана на могиле Нахмана приносит счастье на весь год.
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Источник: korrespondent.net
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