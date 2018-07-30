Полиция начала подготовку к паломничеству хасидов в Умань

В Украине началась подготовка к обеспечению порядка во время ежегодного паломничества хасидов в город Умань Черкасской области по случаю празднования Рош ха-Шана – Нового года по иудейскому календарю. Об этом сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 30 июля.

"Большое внимание уделяем местам прибытия паломников, маршрутам передвижения и месту проведения мероприятия", – сказал замглавы Нацполиции – руководитель патрульной полиции Александр Фацевич на встрече с делегацией Израиля в в Киеве.

Первый замглавы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что правоохранители учтут опыт предыдущих лет.

"Как показывает наш опыт, преступные организации, которые организуют провокации во время мероприятия, не антисемитские. Их главное задание – дискредитация украинской полиции. Все попытки провокаций получат жесткую реакцию", – сказал он.

Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что к процессу обеспечения порядка будут активно привлекаться израильские правоохранители. Он отметил, что к работе на месте проведения мероприятия будут привлекаться патрульные полицейские, группы тактико-оперативного реагирования, кинологи и взрывотехники.

В свою очередь, глава департамента по чрезвычайным ситуациям израильской полиции Рафаэль Коен сообщил, что 20 полицейских офицеров прибудут для помощи в проведении мероприятия.

"Они будут оставаться до полного завершения мероприятий, чтобы убедиться, что все прошло без инцидентов", – заверил он.

В нынешнемгоду празднование Рош ха-Шана пройдет в начале сентября.

Напомним, в прошлом году в Умань прибыли более 30 тысяч хасидов из разных стран, в том числе из США Великобритании, Израиля, Мексики, Голландии, Аргентины.

Умань является местом паломничества, поскольку в этом городе похоронен духовный наставник хасидов – раввин Нахман.

Хасиды верят, что встреча Рош Ха-Шана на могиле Нахмана приносит счастье на весь год.

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Источник: korrespondent.net