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30. 07. 2018

Опубликовано видео гибели туристов в Таджикистане

Появилось видео наезда на туристов в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана в понедельник, 30 июля. Его публикует Радио Свобода.

На кадрах видно, как легковое авто въезжает в группу велосипедистов и едет дальше.

Напомним, в Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов, путешествующих по стране на велосипедах. Три человека погибли на месте, еще один раненый скончался в больнице. Среди погибших - двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов.

Как сообщалось, в британском Манчестере в результате наезда автомобиля на пешеходов в районе Траффорд-парк пострадали пять человек.

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Источник: korrespondent.net

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