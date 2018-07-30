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30. 07. 2018

Испанию охватила забастовка таксистов

Таксисты испанских городов продолжают бессрочную забастовку против выдачи лицензий компаниям, которые предоставляют автомобили напрокат для платформ Uber или Cabify. Об этом сообщает El Pais.

Так, утром в понедельник, 30 июля, более полутора тысяч такси заблокировали движение в обоих направлениях по центральным улицам Барселоны. Как отмечается, забастовка затронула тысячи туристов и местных жителей.

Таксисты Мадрида, которые присоединились к бессрочной забастовке в субботу, заблокировали восемь из десяти полос движения на одной из основных автомагистралей испанской столицы в районе министерства развития.

Акции таксистов также проходят в других испанских городах: Малаге, Валенсии, Сарагосе и др.

Сегодня представители протестующих планируют провести встречу с представителями министерства развития. В случае невыполнения их требований, таксисты угрожают блокировать вокзалы, аэропорты и даже границу с Францией.

Причиной забастовки стало приостановление Верховным судом Каталонии решения мэра Барселоны об ограничении количества лицензий компаний, предоставляющих автомобили напрокат с водителем, чем пользуются платформы Uber или Cabify. Таксисты настаивают, что неограниченная выдача таких лицензий убивает обычные службы такси.

Отметим, ранее Uber добилась возврата лицензии на работу в Лондоне.

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Источник: korrespondent.net

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