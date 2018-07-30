Испанию охватила забастовка таксистов

Таксисты испанских городов продолжают бессрочную забастовку против выдачи лицензий компаниям, которые предоставляют автомобили напрокат для платформ Uber или Cabify. Об этом сообщает El Pais.

Так, утром в понедельник, 30 июля, более полутора тысяч такси заблокировали движение в обоих направлениях по центральным улицам Барселоны. Как отмечается, забастовка затронула тысячи туристов и местных жителей.

Таксисты Мадрида, которые присоединились к бессрочной забастовке в субботу, заблокировали восемь из десяти полос движения на одной из основных автомагистралей испанской столицы в районе министерства развития.

Акции таксистов также проходят в других испанских городах: Малаге, Валенсии, Сарагосе и др.

Сегодня представители протестующих планируют провести встречу с представителями министерства развития. В случае невыполнения их требований, таксисты угрожают блокировать вокзалы, аэропорты и даже границу с Францией.

Причиной забастовки стало приостановление Верховным судом Каталонии решения мэра Барселоны об ограничении количества лицензий компаний, предоставляющих автомобили напрокат с водителем, чем пользуются платформы Uber или Cabify. Таксисты настаивают, что неограниченная выдача таких лицензий убивает обычные службы такси.

Отметим, ранее Uber добилась возврата лицензии на работу в Лондоне.

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Источник: korrespondent.net