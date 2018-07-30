В затопленном дождями подземном переходе шведы устроили бассейн

В шведском город Уппсала в результате обильных осадков затопило подземный переход центрального железнодорожного вокзала. А местные жители превратили его в бассейн. Фото и видео с водными развлечениями в переходе стали вирусными. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает The Local.
На видео видно, как некоторые люди пытаются преодолеть затопленный по колено переход, в то время как другие решили сделать все возможное, чтобы развлечься.
Некоторые принесли надувные круги и водяные пистолеты, в то время как другие погрузились в воду по шею и переплывали переход.
Как выяснилось, местные власти не могли решить, кто ответственен за водный коллапс - местный муниципалитет, железнодорожная станция или транспортное управление Швеции. После выяснения недоразумения воду в воскресенье вечером полностью выкачали, а переход вернулся в свое обычное состояние.
God mode #uppsala #regn #wtf
Допис, поширений Sebastian Borg (@lil_burk_)
Så här mycket har folk längtat efter regn. Folkfest på Uppsala Centralstation. Urspårat! ❤️🌧🌧
Допис, поширений Manne Forssberg (@manneforssberg.se)
Как сообщалось, накануне в Днепре затопило дорогу водой из метрополитена.
Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь, водой затопило улицы и подземные переходы.
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Источник: korrespondent.net
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