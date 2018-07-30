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30. 07. 2018

В затопленном дождями подземном переходе шведы устроили бассейн

В шведском город Уппсала в результате обильных осадков затопило подземный переход центрального железнодорожного вокзала. А местные жители превратили его в бассейн. Фото и видео с водными развлечениями в переходе стали вирусными. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает The Local.

На видео видно, как некоторые люди пытаются преодолеть затопленный по колено переход, в то время как другие решили сделать все возможное, чтобы развлечься.

Некоторые принесли надувные круги и водяные пистолеты, в то время как другие погрузились в воду по шею и переплывали переход.

Как выяснилось, местные власти не могли решить, кто ответственен за водный коллапс - местный муниципалитет, железнодорожная станция или транспортное управление Швеции. После выяснения недоразумения воду в воскресенье вечером полностью выкачали, а переход вернулся в свое обычное состояние.

 

God mode #uppsala #regn #wtf

Допис, поширений Sebastian Borg (@lil_burk_)

 

Så här mycket har folk längtat efter regn. Folkfest på Uppsala Centralstation. Urspårat! ❤️🌧🌧

Допис, поширений Manne Forssberg (@manneforssberg.se)

Как сообщалось, накануне в Днепре затопило дорогу водой из метрополитена.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь, водой затопило улицы и подземные переходы.

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Источник: korrespondent.net

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