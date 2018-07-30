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30. 07. 2018

В Донецкой области россиянин арендовал детей для секс-рабства

Россиянин приезжал к знакомому жителю Славянска, который за денежное вознаграждение отдавал в сексуальное рабство сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Гражданину РФ заочно объявлено о подозрении в торговле людьми.

Отмечается, что житель Славянска, в течение 13 лет совершал половые преступления в отношении несовершеннолетних. Сейчас он находится под арестом.

Полицейские установили, что в период 2012-14 годов гражданин РФ наладил связь с педофилом из Славянска. Мужчина за деньги брал мальчиков "в аренду" для изнасилования. На момент совершения преступления подросткам было 16 лет.

Продавец заставлял несовершеннолетних жертв выполнять требования россиянина, запугивая расправой, к тому же дети годами находились в психологической зависимости от него. Покупатель вывозил потерпевших в другие города Донецкой области, потом возвращал владельцу места разврата.

Сотрудники полиции собрали доказательства причастности гражданина РФ к четырем фактам торговли детьми.

Напомним, в Одесской области поймали педофила, месяц насиловавшего ребенка. 

Ранее в Киевской области задержан 76-летний педофил. Он в течение двух лет путем шантажа принуждал 14-летнего ребенка к половой связи. 

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Источник: korrespondent.net

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