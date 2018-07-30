В Канаде бушуют десятки лесных пожаров

В канадской провинции Онтарио насчитывается 39 лесных пожаров, из которых 14 до сих пор не удается взять под контроль. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает Укринформ.

Относительно сухая погода, которая царит в регионе, вероятно, приведет к росту площади возгорания в течение следующих дней.

На данный момент крупнейший пожар бушует вокруг озера Леди Эвелин на востоке провинции. Хотя в течение выходных ее площадь несколько уменьшилась, до сих пор пылает более 270 км кв. леса, что сопоставимо с площадью Одессы.

К борьбе с этим пожаром была привлечена группа мексиканских пожарных.

Из-за масштабных пожаров было объявлено об эвакуации двух населенных пунктов в 300 км от Торонто. Густой дым, накрыл участок трансканадского шоссе, осложнил движение по этой важной транспортной артерии вблизи городка Перри Саунд, но проезд по ней пока остается открытым.

Пожарные также пытаются защитить от возгорания железнодорожный мост.

Спасатели просят местное население соблюдать повышенные меры безопасности из-за высокой задымленности, которая может вызвать проблемы с дыханием.

К счастью, в результате лесных пожаров в Канаде не погиб ни один гражданский, однако при неизвестных обстоятельствах умер один пожарный.

Напомним, в США жертвами лесных пожаров стали шесть человек. Еще от семи до 17 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, в Греции лесной пожар вспыхнул 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Распространение огня произошло очень быстро из-за сильных порывов ветра. Основная версия причин возгорания - небывалая жара.

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Источник: korrespondent.net