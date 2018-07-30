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30. 07. 2018

В Украину из Омана вернулись 15 моряков

В Украину из Омана вернулись 15 членов экипажа судна-банкрота Free Neptune (флаг Либерии). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на профсоюз работников морского транспорта Украины в понедельник, 30 июля.

"Сегодня в Украину вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune, которые находились в султанате Оман на борту этого судна из-за задолженности по выплате судовладельцем заработной платы", – отметили в профсоюзе.

В благотворительной организации Фонд помощи морякам Ассоль сообщили, что моряки несколько лет вынужденно выживали на брошенном греческим оператором судне в Омане.

Отмечается, что в марте 2017 года в Украину из Омана вернулись семь членов экипажа судна-банкрота Free Neptune, еще 15 украинских моряков оставались на корабле в критической ситуации.

Free Neptune с экипажем из 22 человек (все граждане Украины) летом 2015-го зашло в порт Маскат в Омане для пополнения запасов воды и провизии, однако оператор судна – греческая компания Free Вulkers SA – отказался оплатить данную поставку местному агенту. Позже стало известно, что владелец судна – банкрот. Экипаж оказался в изоляции, вынужден был объявлять голодовку.

Напомним, на прошлой неделе в Украину вернулись 12 моряков, которых более года назад задержали в Греции по подозрению в контрабанде оружия. Их встретили в Одессе.

Ранее сообщалось, что в Греции двух граждан Украины посадили на 180 лет по обвинению в незаконной перевозке мигрантов. Изначально им грозило по 630 лет тюрьмы.

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Источник: korrespondent.net

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