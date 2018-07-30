В Германии суд постановил вернуть высланную украинку

Украинка Светлана К., которую две недели назад выслали из Нюрнберга, может вместе с семьей вернуться в Германию. Такое решение вынес административный суд федеральной земли Бавария, сообщает в понедельник, 30 июля, DW.

Отмечается, что суд удовлетворил обжалование депортации потому, что Светлана, которая родом из Донецка, проходит обучение как сиделка за пожилыми людьми. Курс начался в 2016 году и длится до сих пор. Во время учебы Светлана показала результаты выше среднего.

Некоторое время в 2017 году семья Светланы находилась в приюте при христианской общине пастора Куно Гаука, который после высылки украинцев 18 июля из Германии прислал письмо федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеегоферу с резкой критикой политики правительства в отношении мигрантов.

Ситуацию прокомментировали в социальной службе евангелической церкви Diakonie. Президент службы Михаэль Баммессель подчеркнул, что высылка из Германии мотивированных квалифицированных мигрантов граничит с "безумием", особенно при нехватке персонала для ухода за людьми, которые его требуют.

По словам адвоката украинки, разрешение на возвращение касается также мужа и девятилетней дочери Светланы.

Напомним, Эстония выслала четырех граждан Украины. Они нелегально работали на одной из строек.

Ранее стало известно, что в 2017 году Чехия выслала более тысячи украинцев с польскими разрешениями на работу.

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Источник: korrespondent.net