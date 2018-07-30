В Македонии пройдет референдум о членстве в НАТО

Парламент Македонии проголосовал за проведение 30 сентября референдума, на который будут вынесены вопросы о смене названия страны, а также о присоединении к Евросоюзу и НАТО. Об этом сообщает МЕТА в понедельник, 30 июля.

За референдум проголосовали 68 из 120 депутатов. При этом оппозиционеры, среди которых и основная оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ, не участвовали в голосовании. Они покинули сессионный зал.

30 сентября жители Македонии должны будут ответить на вопрос: "Поддерживаете ли членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".

На проведение референдума выделено 3,5 млн евро.

На прошлой неделе сообщалось, что Македония начала переговоры о вступлении в НАТО. В Альянсе заявили, что согласно имеющемуся опыту, такие переговоры длятся минимум 18 месяцев.

Ранее Македония получила официальное приглашение вступить в НАТО, после того как будет окончательно урегулирован спор с Грецией о переименовании бывшей югославской республики.

Также в Македонии договорились о разблокировании подготовки к референдуму о смене названия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net