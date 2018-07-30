Манафорт получил в Украине более $60 млн – Мюллер

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт получил в Украине более 60 млн долларов за политические консультации. Об этом сказал специальный прокурор США Роберт Мюллер, сообщает Bloomberg в понедельник, 30 июля.

Прокуроры команды Мюллера намерены доказать, что Манафорт заработал такую сумму и не указал значительный процент этих доходов в своей налоговой декларации". Данная информация указана в представлении спецпрокурора в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния.

Отмечается, что отбор коллегии присяжных для рассмотрения дела Манафорта начнется уже завтра, 31 июля.

На прошлой неделе стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен вызвать в суд 35 человек в качестве свидетелей по делу Пола Манафорта. В список, в частности, включен деловой партнер Манафорта Ричард Гейтс. Также туда попал консультант, работавший с Полом Манафортом в Украине, Тэд Дивайн.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, но не был зарегистрирован в США в качестве "иностранного агента", а также уклонялся от уплаты налогов.

В феврале 2018 года Манафорта обвинили также в отмывании через офшорные счета до 30 млн долларов с помощью его делового партнера Рика Гейтса. Манафорт отказывается признать свою вину.

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Источник: korrespondent.net